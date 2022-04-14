Diamante (DIAM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Diamante (DIAM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Diamante (DIAM) Information DIAMANTE is democratizing the digital economy with a secure, scalable, accessible, and inclusive blockchain ecosystem that empowers individuals and institutions. Officiel hjemmeside: https://www.diamante.io/ Hvidbog: https://diamante.gitbook.io/diamante-docs Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x1fa0f5ed24a1a2b43741e88f8fec19633e67082b Køb DIAM nu!

Diamante (DIAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Diamante (DIAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.03M $ 15.03M $ 15.03M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.052 $ 0.052 $ 0.052 Alle tiders Lav: $ 0.006728615285372358 $ 0.006728615285372358 $ 0.006728615285372358 Nuværende pris: $ 0.010471 $ 0.010471 $ 0.010471 Få mere at vide om Diamante (DIAM) pris

Diamante (DIAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Diamante (DIAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DIAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DIAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DIAM's tokenomics, kan du udforske DIAM tokens live-pris!

Diamante (DIAM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DIAM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DIAM prishistorikken nu!

DIAM Prisprediktion Vil du vide, hvor DIAM måske er på vej hen? Vores DIAM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DIAM Tokens prisprediktion nu!

