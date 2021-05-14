DFYN Token (DFYN) Tokenomics Få vigtig indsigt i DFYN Token (DFYN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DFYN Token (DFYN) Information Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol. Officiel hjemmeside: https://dfyn.network/ Hvidbog: https://dfyn.network/assets/docs/Dfyn-Litepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9695e0114e12c0d3a3636fab5a18e6b737529023 Køb DFYN nu!

DFYN Token (DFYN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DFYN Token (DFYN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 563.76K $ 563.76K $ 563.76K Samlet udbud $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Cirkulerende forsyning $ 171.88M $ 171.88M $ 171.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 820.00K $ 820.00K $ 820.00K Alle tiders Høj: $ 8.5005 $ 8.5005 $ 8.5005 Alle tiders Lav: $ 0.002747020679671152 $ 0.002747020679671152 $ 0.002747020679671152 Nuværende pris: $ 0.00328 $ 0.00328 $ 0.00328 Få mere at vide om DFYN Token (DFYN) pris

DFYN Token (DFYN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DFYN Token (DFYN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DFYN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DFYN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DFYN's tokenomics, kan du udforske DFYN tokens live-pris!

Sådan køber du DFYN Er du interesseret i at tilføje DFYN Token (DFYN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DFYN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DFYN på MEXC nu!

DFYN Token (DFYN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DFYN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DFYN prishistorikken nu!

DFYN Prisprediktion Vil du vide, hvor DFYN måske er på vej hen? Vores DFYN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DFYN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!