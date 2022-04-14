DevvE (DEVVE) Tokenomics
DevvE (DEVVE) Information
DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.
DevvE (DEVVE) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DevvE (DEVVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
DevvE (DEVVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for DevvE (DEVVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal DEVVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange DEVVE tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår DEVVE's tokenomics, kan du udforske DEVVE tokens live-pris!
Sådan køber du DEVVE
Er du interesseret i at tilføje DevvE (DEVVE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DEVVE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.
DevvE (DEVVE) Prishistorik
Ved at analysere kurshistorikken for DEVVE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.
DEVVE Prisprediktion
Vil du vide, hvor DEVVE måske er på vej hen? Vores DEVVE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.