DevvE (DEVVE) Information

DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.

Officiel hjemmeside:
https://www.devve.io/
Hvidbog:
https://assets-global.website-files.com/6509e01d2c57f1be928c4ad1/657734916a8fe48f1b8039cd_DevvE%20Whitepaper%20Dec%2011%20-%2023.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x8248270620aa532e4d64316017be5e873e37cc09

DevvE (DEVVE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DevvE (DEVVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 45.01M
Samlet udbud
$ 300.00M
Cirkulerende forsyning
$ 93.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 145.20M
Alle tiders Høj:
$ 2.48
Alle tiders Lav:
$ 0.1363905146686964
Nuværende pris:
$ 0.484
DevvE (DEVVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for DevvE (DEVVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal DEVVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange DEVVE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår DEVVE's tokenomics, kan du udforske DEVVE tokens live-pris!

