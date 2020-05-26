DEAPcoin (DEP) Tokenomics Få vigtig indsigt i DEAPcoin (DEP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DEAPcoin (DEP) Information PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries. Officiel hjemmeside: https://dea.sg/ Hvidbog: https://deapnetwork.whitepaper.dea.sg/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BgwQjVNMWvt2d8CN51CsbniwRWyZ9H9HfHkEsvikeVuZ Køb DEP nu!

DEAPcoin (DEP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DEAPcoin (DEP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 44.30M $ 44.30M $ 44.30M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 29.89B $ 29.89B $ 29.89B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.03312 $ 0.03312 $ 0.03312 Alle tiders Lav: $ 0.000693517636480543 $ 0.000693517636480543 $ 0.000693517636480543 Nuværende pris: $ 0.0014818 $ 0.0014818 $ 0.0014818 Få mere at vide om DEAPcoin (DEP) pris

DEAPcoin (DEP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DEAPcoin (DEP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEP's tokenomics, kan du udforske DEP tokens live-pris!

