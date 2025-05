DEGO

DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios.

NavnDEGO

RangNo.538

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)96.76%

Cirkulationsforsyning20,997,212.63267069

Max Udbud21,000,000

Samlet Udbud21,000,000

Cirkulationshastighed0.9998%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj33.82069595,2021-03-14

Laveste pris0.426268683664,2020-09-22

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

