deBridge (DBR) Information deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates. Officiel hjemmeside: https://debridge.finance/ Hvidbog: https://docs.debridge.finance/ Block Explorer: https://solscan.io/token/DBRiDgJAMsM95moTzJs7M9LnkGErpbv9v6CUR1DXnUu5 Køb DBR nu!

deBridge (DBR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for deBridge (DBR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 45.83M $ 45.83M $ 45.83M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 238.10M $ 238.10M $ 238.10M Alle tiders Høj: $ 0.05685 $ 0.05685 $ 0.05685 Alle tiders Lav: $ 0.013264730640477866 $ 0.013264730640477866 $ 0.013264730640477866 Nuværende pris: $ 0.02381 $ 0.02381 $ 0.02381 Få mere at vide om deBridge (DBR) pris

deBridge (DBR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for deBridge (DBR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DBR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DBR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DBR's tokenomics, kan du udforske DBR tokens live-pris!

deBridge (DBR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DBR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DBR prishistorikken nu!

DBR Prisprediktion Vil du vide, hvor DBR måske er på vej hen? Vores DBR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DBR Tokens prisprediktion nu!

