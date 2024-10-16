deBridge (DBR) Tokenomics

deBridge (DBR) Tokenomics

Få vigtig indsigt i deBridge (DBR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
deBridge (DBR) Information

deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

Officiel hjemmeside:
https://debridge.finance/
Hvidbog:
https://docs.debridge.finance/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/DBRiDgJAMsM95moTzJs7M9LnkGErpbv9v6CUR1DXnUu5

deBridge (DBR) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for deBridge (DBR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 45.83M
$ 45.83M
Samlet udbud
$ 10.00B
$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.92B
$ 1.92B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 238.10M
$ 238.10M
Alle tiders Høj:
$ 0.05685
$ 0.05685
Alle tiders Lav:
$ 0.013264730640477866
$ 0.013264730640477866
Nuværende pris:
$ 0.02381
$ 0.02381

deBridge (DBR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for deBridge (DBR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal DBR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange DBR tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår DBR's tokenomics, kan du udforske DBR tokens live-pris!

Sådan køber du DBR

Er du interesseret i at tilføje deBridge (DBR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DBR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

deBridge (DBR) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for DBR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

DBR Prisprediktion

Vil du vide, hvor DBR måske er på vej hen? Vores DBR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.