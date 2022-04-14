DAI (DAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i DAI (DAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DAI (DAI) Information Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain. Officiel hjemmeside: https://makerdao.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/EjmyN6qEC1Tf1JxiG1ae7UTJhUxSwk1TCWNWqxWV4J6o Køb DAI nu!

DAI (DAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DAI (DAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.36B $ 5.36B $ 5.36B Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 5.37B $ 5.37B $ 5.37B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Alle tiders Lav: $ 0.8970032280541823 $ 0.8970032280541823 $ 0.8970032280541823 Nuværende pris: $ 0.9994 $ 0.9994 $ 0.9994 Få mere at vide om DAI (DAI) pris

DAI (DAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DAI (DAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DAI's tokenomics, kan du udforske DAI tokens live-pris!

