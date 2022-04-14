CryptoTradingFund (CTF) Tokenomics Få vigtig indsigt i CryptoTradingFund (CTF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CryptoTradingFund (CTF) Information A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases. Officiel hjemmeside: https://www.ctftoken.com/ Hvidbog: https://3cca1374-3ed3-4d3d-8356-c9e27385e8ac.usrfiles.com/ugd/3cca13_caa9fd9a093a4955bae234f53d655d29.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x7B3bD12675c6B9d6993eB81283cb68E6eB9260b5 Køb CTF nu!

CryptoTradingFund (CTF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CryptoTradingFund (CTF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 4.73M $ 4.73M $ 4.73M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.888 $ 1.888 $ 1.888 Alle tiders Lav: $ 0.000555272760428229 $ 0.000555272760428229 $ 0.000555272760428229 Nuværende pris: $ 0.3468 $ 0.3468 $ 0.3468 Få mere at vide om CryptoTradingFund (CTF) pris

CryptoTradingFund (CTF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CryptoTradingFund (CTF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CTF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CTF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CTF's tokenomics, kan du udforske CTF tokens live-pris!

