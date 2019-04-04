Creditcoin (CTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Creditcoin (CTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Creditcoin (CTC) Information Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain. Officiel hjemmeside: https://creditcoin.org Hvidbog: https://www.creditcoin.org/white-paper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa3ee21c306a700e682abcdfe9baa6a08f3820419 Køb CTC nu!

Creditcoin (CTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Creditcoin (CTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 325.65M $ 325.65M $ 325.65M Samlet udbud $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Cirkulerende forsyning $ 466.42M $ 466.42M $ 466.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 418.92M $ 418.92M $ 418.92M Alle tiders Høj: $ 4.987 $ 4.987 $ 4.987 Alle tiders Lav: $ 0.125203867478 $ 0.125203867478 $ 0.125203867478 Nuværende pris: $ 0.6982 $ 0.6982 $ 0.6982 Få mere at vide om Creditcoin (CTC) pris

Creditcoin (CTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Creditcoin (CTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CTC's tokenomics, kan du udforske CTC tokens live-pris!

Creditcoin (CTC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CTC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CTC prishistorikken nu!

