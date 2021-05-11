CASPER (CSPR) Tokenomics Få vigtig indsigt i CASPER (CSPR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CASPER (CSPR) Information Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network's native token. Officiel hjemmeside: https://casper.network/ Hvidbog: https://www.casper.network/core-features-casper-network Block Explorer: https://cspr.live/

CASPER (CSPR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CASPER (CSPR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 140.21M $ 140.21M $ 140.21M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 13.33B $ 13.33B $ 13.33B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 23.7149 $ 23.7149 $ 23.7149 Alle tiders Lav: $ 0.006247679314270495 $ 0.006247679314270495 $ 0.006247679314270495 Nuværende pris: $ 0.010522 $ 0.010522 $ 0.010522 Få mere at vide om CASPER (CSPR) pris

CASPER (CSPR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CASPER (CSPR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CSPR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CSPR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CSPR's tokenomics, kan du udforske CSPR tokens live-pris!

CASPER (CSPR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CSPR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CSPR prishistorikken nu!

CSPR Prisprediktion Vil du vide, hvor CSPR måske er på vej hen? Vores CSPR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CSPR Tokens prisprediktion nu!

