CASPER (CSPR) Tokenomics

Få vigtig indsigt i CASPER (CSPR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

CASPER (CSPR) Information

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

Officiel hjemmeside:
https://casper.network/
Hvidbog:
https://www.casper.network/core-features-casper-network
Block Explorer:
https://cspr.live/

CASPER (CSPR) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CASPER (CSPR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 140.21M
$ 140.21M$ 140.21M
Samlet udbud
--
----
Cirkulerende forsyning
$ 13.33B
$ 13.33B$ 13.33B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
----
Alle tiders Høj:
$ 23.7149
$ 23.7149$ 23.7149
Alle tiders Lav:
$ 0.006247679314270495
$ 0.006247679314270495$ 0.006247679314270495
Nuværende pris:
$ 0.010522
$ 0.010522$ 0.010522

CASPER (CSPR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for CASPER (CSPR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CSPR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CSPR tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CSPR's tokenomics, kan du udforske CSPR tokens live-pris!

Sådan køber du CSPR

Er du interesseret i at tilføje CASPER (CSPR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CSPR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

CASPER (CSPR) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for CSPR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

CSPR Prisprediktion

Vil du vide, hvor CSPR måske er på vej hen? Vores CSPR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.