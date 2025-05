CSPR

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

RangNo.243

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.04%

Cirkulationsforsyning13,111,407,439

Max Udbud0

Samlet Udbud13,574,592,509

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato2021-05-11 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.36330943,2021-05-12

Laveste pris0.006247679314270495,2024-11-04

Offentlig blockchainCSPR

