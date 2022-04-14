Carbon Browser (CSIX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Carbon Browser (CSIX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Carbon Browser (CSIX) Information Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC. Officiel hjemmeside: https://carbon.website/ Hvidbog: https://carbon.website/whitepaper/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x04756126f044634c9a0f0e985e60c88a51acc206 Køb CSIX nu!

Carbon Browser (CSIX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Carbon Browser (CSIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 396.59M $ 396.59M $ 396.59M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Alle tiders Lav: $ 0.003241883525657736 $ 0.003241883525657736 $ 0.003241883525657736 Nuværende pris: $ 0.0036 $ 0.0036 $ 0.0036 Få mere at vide om Carbon Browser (CSIX) pris

Carbon Browser (CSIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Carbon Browser (CSIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CSIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CSIX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CSIX's tokenomics, kan du udforske CSIX tokens live-pris!

Sådan køber du CSIX Er du interesseret i at tilføje Carbon Browser (CSIX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CSIX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CSIX på MEXC nu!

Carbon Browser (CSIX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CSIX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CSIX prishistorikken nu!

CSIX Prisprediktion Vil du vide, hvor CSIX måske er på vej hen? Vores CSIX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CSIX Tokens prisprediktion nu!

