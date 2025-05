CSIX

Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.

NavnCSIX

RangNo.1655

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.47%

Cirkulationsforsyning396,585,068

Max Udbud0

Samlet Udbud939,599,261.3839558

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.43147586530127835,2023-02-19

Laveste pris0.005658692773758993,2025-04-09

Offentlig blockchainBSC

Sektor

Social Media

