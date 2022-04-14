Cros (CROS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cros (CROS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cros (CROS) Information Ethereum L2 and AI platform for in-game advertising. Connecting developers, advertisers, and 3 billion players (DePIN). Officiel hjemmeside: https://www.cros.world Hvidbog: https://docs.cros.world/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5A59dD979754B09EA686ce93C98D4CE8bDCb43F2 Køb CROS nu!

Cros (CROS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cros (CROS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 216.78K $ 216.78K $ 216.78K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 766.01M $ 766.01M $ 766.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.3732 $ 0.3732 $ 0.3732 Alle tiders Lav: $ 0.000196516724382098 $ 0.000196516724382098 $ 0.000196516724382098 Nuværende pris: $ 0.000283 $ 0.000283 $ 0.000283 Få mere at vide om Cros (CROS) pris

Cros (CROS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cros (CROS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CROS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CROS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CROS's tokenomics, kan du udforske CROS tokens live-pris!

Sådan køber du CROS Er du interesseret i at tilføje Cros (CROS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CROS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

Cros (CROS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CROS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

CROS Prisprediktion Vil du vide, hvor CROS måske er på vej hen? Vores CROS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

