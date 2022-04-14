Creo Engine (CREO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Creo Engine (CREO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Creo Engine (CREO) Information Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players. Officiel hjemmeside: https://www.creoengine.com/ Hvidbog: https://creoengine.gitbook.io/whitepaper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/Fg4TqUxx6E9L7Pya6fMUGzTD4s2jwSMzjrWeeBHvu7ZC Køb CREO nu!

Creo Engine (CREO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Creo Engine (CREO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 400.03M $ 400.03M $ 400.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Alle tiders Høj: $ 0.2055527 $ 0.2055527 $ 0.2055527 Alle tiders Lav: $ 0.000769553751057268 $ 0.000769553751057268 $ 0.000769553751057268 Nuværende pris: $ 0.0050038 $ 0.0050038 $ 0.0050038 Få mere at vide om Creo Engine (CREO) pris

Creo Engine (CREO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Creo Engine (CREO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CREO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CREO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CREO's tokenomics, kan du udforske CREO tokens live-pris!

