Cosplay Token (COT) Tokenomics

Cosplay Token (COT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Cosplay Token (COT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:57:41 (UTC+8)
USD

Cosplay Token (COT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cosplay Token (COT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 745.73K
$ 745.73K$ 745.73K
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 394.36M
$ 394.36M$ 394.36M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M
Alle tiders Høj:
$ 0.003254
$ 0.003254$ 0.003254
Alle tiders Lav:
$ 0.001063216445440777
$ 0.001063216445440777$ 0.001063216445440777
Nuværende pris:
$ 0.001891
$ 0.001891$ 0.001891

Cosplay Token (COT) Information

A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.

Officiel hjemmeside:
https://cot.curecos.com/
Hvidbog:
https://cot.curecos.com/docs/COT-Whitepaper_EN.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5cac718a3ae330d361e39244bf9e67ab17514ce8

Cosplay Token (COT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Cosplay Token (COT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal COT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange COT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår COT's tokenomics, kan du udforske COT tokens live-pris!

Sådan køber du COT

Er du interesseret i at tilføje Cosplay Token (COT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe COT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Cosplay Token (COT) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for COT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

COT Prisprediktion

Vil du vide, hvor COT måske er på vej hen? Vores COT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken