UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Cosplay Token pris i dag er 0.001979 USD. Følg med i realtid COT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk COT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Cosplay Token pris i dag er 0.001979 USD. Følg med i realtid COT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk COT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om COT

COT Prisinfo

Hvad er COT

COT Whitepaper

COT Officiel hjemmeside

COT Tokenomics

COT Prisprognose

COT Historik

COT Købsguide

COT-til-fiat-valutaomregner

COT Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Cosplay Token Logo

Cosplay Token-kurs(COT)

1 COT til USD direkte pris:

$0.001979
$0.001979$0.001979
-0.30%1D
USD
Cosplay Token (COT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:11:06 (UTC+8)

Cosplay Token (COT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.001955
$ 0.001955$ 0.001955
24H lav
$ 0.002009
$ 0.002009$ 0.002009
24H høj

$ 0.001955
$ 0.001955$ 0.001955

$ 0.002009
$ 0.002009$ 0.002009

$ 0.20071997640034067
$ 0.20071997640034067$ 0.20071997640034067

$ 0.001063216445440777
$ 0.001063216445440777$ 0.001063216445440777

0.00%

-0.30%

+2.91%

+2.91%

Cosplay Token (COT) realtidsprisen er $ 0.001979. I løbet af de sidste 24 timer har COT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.001955 og et højdepunkt på $ 0.002009, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. COTs højeste pris nogensinde er $ 0.20071997640034067, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.001063216445440777.

Når det gælder kortsigtet performance, COT har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -0.30% i løbet af 24 timer og +2.91% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Cosplay Token (COT) Markedsinformation

No.2311

$ 780.44K
$ 780.44K$ 780.44K

$ 5.33K
$ 5.33K$ 5.33K

$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M

394.36M
394.36M 394.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

39.43%

ETH

Den nuværende markedsværdi på Cosplay Token er $ 780.44K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 5.33K. Det cirkulerende forsyning af COT er 394.36M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.98M.

Cosplay Token (COT) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Cosplay Token i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00000595-0.30%
30 dage$ -0.000233-10.54%
60 dage$ -0.000105-5.04%
90 dage$ -0.000248-11.14%
Cosplay Token Prisændring i dag

I dag COT blev der registreret en ændring på $ -0.00000595 (-0.30%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Cosplay Token 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.000233 (-10.54%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Cosplay Token 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage COT sås en ændring af $ -0.000105 (-5.04%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Cosplay Token 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.000248 (-11.14%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Cosplay Token (COT)?

Tjek Cosplay TokenPrishistorik-siden nu.

Hvad er Cosplay Token (COT)

A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.

Cosplay Token er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineCosplay Tokeninvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekCOTtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Cosplay Token på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Cosplay Token købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Cosplay Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Cosplay Token (COT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Cosplay Token (COT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Cosplay Token.

Tjek Cosplay Token prisprediktion nu!

Cosplay Token (COT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Cosplay Token (COT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om COT Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Cosplay Token (COT)

Leder du efter, hvordan du køber Cosplay Token? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Cosplay Token på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

COT til lokale valutaer

1 Cosplay Token(COT) til VND
52.077385
1 Cosplay Token(COT) til AUD
A$0.00300808
1 Cosplay Token(COT) til GBP
0.00150404
1 Cosplay Token(COT) til EUR
0.00170194
1 Cosplay Token(COT) til USD
$0.001979
1 Cosplay Token(COT) til MYR
RM0.00829201
1 Cosplay Token(COT) til TRY
0.08317737
1 Cosplay Token(COT) til JPY
¥0.302787
1 Cosplay Token(COT) til ARS
ARS$2.83931088
1 Cosplay Token(COT) til RUB
0.15909181
1 Cosplay Token(COT) til INR
0.17567583
1 Cosplay Token(COT) til IDR
Rp32.98332014
1 Cosplay Token(COT) til PHP
0.11614751
1 Cosplay Token(COT) til EGP
￡E.0.09346817
1 Cosplay Token(COT) til BRL
R$0.01062723
1 Cosplay Token(COT) til CAD
C$0.0027706
1 Cosplay Token(COT) til BDT
0.24207128
1 Cosplay Token(COT) til NGN
2.85981332
1 Cosplay Token(COT) til COP
$7.61153085
1 Cosplay Token(COT) til ZAR
R.0.03437523
1 Cosplay Token(COT) til UAH
0.08301905
1 Cosplay Token(COT) til TZS
T.Sh.4.85048942
1 Cosplay Token(COT) til VES
Bs0.437359
1 Cosplay Token(COT) til CLP
$1.864218
1 Cosplay Token(COT) til PKR
Rs0.5588696
1 Cosplay Token(COT) til KZT
1.04487242
1 Cosplay Token(COT) til THB
฿0.06376338
1 Cosplay Token(COT) til TWD
NT$0.06093341
1 Cosplay Token(COT) til AED
د.إ0.00726293
1 Cosplay Token(COT) til CHF
Fr0.0015832
1 Cosplay Token(COT) til HKD
HK$0.01537683
1 Cosplay Token(COT) til AMD
֏0.75475102
1 Cosplay Token(COT) til MAD
.د.م0.01826617
1 Cosplay Token(COT) til MXN
$0.03673024
1 Cosplay Token(COT) til SAR
ريال0.00742125
1 Cosplay Token(COT) til ETB
Br0.30403377
1 Cosplay Token(COT) til KES
KSh0.25497436
1 Cosplay Token(COT) til JOD
د.أ0.001403111
1 Cosplay Token(COT) til PLN
0.00728272
1 Cosplay Token(COT) til RON
лв0.00872739
1 Cosplay Token(COT) til SEK
kr0.01876092
1 Cosplay Token(COT) til BGN
лв0.00334451
1 Cosplay Token(COT) til HUF
Ft0.66587413
1 Cosplay Token(COT) til CZK
0.04173711
1 Cosplay Token(COT) til KWD
د.ك0.000603595
1 Cosplay Token(COT) til ILS
0.00643175
1 Cosplay Token(COT) til BOB
Bs0.01367489
1 Cosplay Token(COT) til AZN
0.0033643
1 Cosplay Token(COT) til TJS
SM0.01816722
1 Cosplay Token(COT) til GEL
0.00536309
1 Cosplay Token(COT) til AOA
Kz1.81393161
1 Cosplay Token(COT) til BHD
.د.ب0.000742125
1 Cosplay Token(COT) til BMD
$0.001979
1 Cosplay Token(COT) til DKK
kr0.01280413
1 Cosplay Token(COT) til HNL
L0.05188938
1 Cosplay Token(COT) til MUR
0.09051946
1 Cosplay Token(COT) til NAD
$0.03421691
1 Cosplay Token(COT) til NOK
kr0.02002748
1 Cosplay Token(COT) til NZD
$0.00344346
1 Cosplay Token(COT) til PAB
B/.0.001979
1 Cosplay Token(COT) til PGK
K0.0083118
1 Cosplay Token(COT) til QAR
ر.ق0.00718377
1 Cosplay Token(COT) til RSD
дин.0.20102682
1 Cosplay Token(COT) til UZS
soʻm23.55952004
1 Cosplay Token(COT) til ALL
L0.16522671
1 Cosplay Token(COT) til ANG
ƒ0.00354241
1 Cosplay Token(COT) til AWG
ƒ0.00354241
1 Cosplay Token(COT) til BBD
$0.003958
1 Cosplay Token(COT) til BAM
KM0.00332472
1 Cosplay Token(COT) til BIF
Fr5.784617
1 Cosplay Token(COT) til BND
$0.00255291
1 Cosplay Token(COT) til BSD
$0.001979
1 Cosplay Token(COT) til JMD
$0.31673895
1 Cosplay Token(COT) til KHR
7.916
1 Cosplay Token(COT) til KMF
Fr0.843054
1 Cosplay Token(COT) til LAK
43.02173827
1 Cosplay Token(COT) til LKR
රු0.60078482
1 Cosplay Token(COT) til MDL
L0.03358363
1 Cosplay Token(COT) til MGA
Ar8.8744297
1 Cosplay Token(COT) til MOP
P0.01585179
1 Cosplay Token(COT) til MVR
0.0302787
1 Cosplay Token(COT) til MWK
MK3.4238679
1 Cosplay Token(COT) til MZN
MT0.1264581
1 Cosplay Token(COT) til NPR
रु0.27990976
1 Cosplay Token(COT) til PYG
14.035068
1 Cosplay Token(COT) til RWF
Fr2.875487
1 Cosplay Token(COT) til SBD
$0.01628717
1 Cosplay Token(COT) til SCR
0.02703314
1 Cosplay Token(COT) til SRD
$0.0761915
1 Cosplay Token(COT) til SVC
$0.01731625
1 Cosplay Token(COT) til SZL
L0.03421691
1 Cosplay Token(COT) til TMT
m0.0069265
1 Cosplay Token(COT) til TND
د.ت0.005826176
1 Cosplay Token(COT) til TTD
$0.01339783
1 Cosplay Token(COT) til UGX
Sh6.871088
1 Cosplay Token(COT) til XAF
Fr1.118135
1 Cosplay Token(COT) til XCD
$0.0053433
1 Cosplay Token(COT) til XOF
Fr1.118135
1 Cosplay Token(COT) til XPF
Fr0.201858
1 Cosplay Token(COT) til BWP
P0.02649881
1 Cosplay Token(COT) til BZD
$0.00397779
1 Cosplay Token(COT) til CVE
$0.18810395
1 Cosplay Token(COT) til DJF
Fr0.350283
1 Cosplay Token(COT) til DOP
$0.12677474
1 Cosplay Token(COT) til DZD
د.ج0.25721063
1 Cosplay Token(COT) til FJD
$0.00447254
1 Cosplay Token(COT) til GNF
Fr17.05898
1 Cosplay Token(COT) til GTQ
Q0.01511956
1 Cosplay Token(COT) til GYD
$0.41444218
1 Cosplay Token(COT) til ISK
kr0.245396

Cosplay Token Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Cosplay Token, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Cosplay Token hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Cosplay Token

Hvor meget er Cosplay Token (COT) værd i dag?
Den direkte COT pris i USD er 0.001979 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle COT til USD pris?
Den aktuelle pris på COTtil USD er $ 0.001979. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Cosplay Token?
Markedsværdien for COT er $ 780.44K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af COT?
Den cirkulerende forsyning af COT er 394.36M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på COT?
COT opnåede en ATH-pris på 0.20071997640034067 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på COT?
COT så en ATL-pris på 0.001063216445440777 USD.
Hvad er handelsvolumen for COT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for COT er $ 5.33K USD.
Bliver COT højere i år?
COT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se COT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:11:06 (UTC+8)

Cosplay Token (COT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

COT-til-USD Lommeregner

Beløb

COT
COT
USD
USD

1 COT = 0.001978 USD

Handel COT

COT/USDT
$0.001979
$0.001979$0.001979
-0.30%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,355.78
$110,355.78$110,355.78

+0.06%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,879.86
$3,879.86$3,879.86

-0.40%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03197
$0.03197$0.03197

+6.38%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.25
$186.25$186.25

-0.09%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,355.78
$110,355.78$110,355.78

+0.06%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,879.86
$3,879.86$3,879.86

-0.40%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.25
$186.25$186.25

-0.09%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.20
$73.20$73.20

+3.22%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5059
$2.5059$2.5059

+0.19%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07145
$0.07145$0.07145

+42.90%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000016
$0.000000000000000000000016$0.000000000000000000000016

+220.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000480
$0.000480$0.000480

+180.70%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000005772
$0.0000000000005772$0.0000000000005772

+91.44%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004735
$0.00004735$0.00004735

+60.94%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%