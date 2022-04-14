CORN (CORN) Tokenomics Få vigtig indsigt i CORN (CORN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CORN (CORN) Information Welcome to Corn, a next-generation Ethereum Layer 2 network designed to unlock the full potential of Bitcoin. Corn offers a rich, Bitcoin-centric ecosystem powered by cutting-edge technologies, including Bitcorn (BTCN) as its gas token, the popCORN System for long-term incentives, and LayerZero for seamless cross-chain asset transfers. Built on Arbitrum Orbit, Corn brings unparalleled scalability and efficiency, with support for Stylus, enabling developers to use multiple programming languages for smart contract development. Officiel hjemmeside: https://usecorn.com/ Block Explorer: https://cornscan.io/

CORN (CORN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CORN (CORN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 47.25M $ 47.25M $ 47.25M Samlet udbud $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Cirkulerende forsyning $ 525.00M $ 525.00M $ 525.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 189.00M $ 189.00M $ 189.00M Alle tiders Høj: $ 0.2782 $ 0.2782 $ 0.2782 Alle tiders Lav: $ 0.021066878137635373 $ 0.021066878137635373 $ 0.021066878137635373 Nuværende pris: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Få mere at vide om CORN (CORN) pris

CORN (CORN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CORN (CORN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CORN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CORN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CORN's tokenomics, kan du udforske CORN tokens live-pris!

Sådan køber du CORN Er du interesseret i at tilføje CORN (CORN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CORN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

CORN (CORN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CORN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CORN prishistorikken nu!

CORN Prisprediktion Vil du vide, hvor CORN måske er på vej hen? Vores CORN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CORN Tokens prisprediktion nu!

