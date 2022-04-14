Coral Protocol (CORAL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Coral Protocol (CORAL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Coral Protocol (CORAL) Information CORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously. Officiel hjemmeside: https://www.coralprotocol.org Hvidbog: https://arxiv.org/abs/2505.00749 Block Explorer: https://solscan.io/token/CoRAitPvr9seu5F9Hk39vbjqA1o1XuoryHjSk1Z1q2mo Køb CORAL nu!

Coral Protocol (CORAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Coral Protocol (CORAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.21M $ 13.21M $ 13.21M Alle tiders Høj: $ 0.003575 $ 0.003575 $ 0.003575 Alle tiders Lav: $ 0.000322065226668754 $ 0.000322065226668754 $ 0.000322065226668754 Nuværende pris: $ 0.001321 $ 0.001321 $ 0.001321 Få mere at vide om Coral Protocol (CORAL) pris

Coral Protocol (CORAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Coral Protocol (CORAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CORAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CORAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CORAL's tokenomics, kan du udforske CORAL tokens live-pris!

Sådan køber du CORAL Er du interesseret i at tilføje Coral Protocol (CORAL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CORAL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CORAL på MEXC nu!

Coral Protocol (CORAL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CORAL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CORAL prishistorikken nu!

CORAL Prisprediktion Vil du vide, hvor CORAL måske er på vej hen? Vores CORAL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CORAL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!