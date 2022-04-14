COQ INU (COQ) Tokenomics

Få vigtig indsigt i COQ INU (COQ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
COQ INU (COQ) Information

Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life.

Officiel hjemmeside:
https://www.coqinu.com/
Hvidbog:
https://medium.com/@wojaksatoshi/coq-inu-i-have-a-meme-1ccb9f29f52d
Block Explorer:
https://snowtrace.io/token/0x420FcA0121DC28039145009570975747295f2329?chainId=43114

COQ INU (COQ) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for COQ INU (COQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 42.84M
Samlet udbud
$ 69.42T
Cirkulerende forsyning
$ 69.42T
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 42.84M
Alle tiders Høj:
$ 0.0000058
Alle tiders Lav:
$ 0.000000000320111495
Nuværende pris:
$ 0.0000006171
COQ INU (COQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for COQ INU (COQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal COQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange COQ tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår COQ's tokenomics, kan du udforske COQ tokens live-pris!

COQ INU (COQ) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for COQ hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

COQ Prisprediktion

Vil du vide, hvor COQ måske er på vej hen? Vores COQ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.