COQ INU (COQ) Information Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life. Officiel hjemmeside: https://www.coqinu.com/ Hvidbog: https://medium.com/@wojaksatoshi/coq-inu-i-have-a-meme-1ccb9f29f52d Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0x420FcA0121DC28039145009570975747295f2329?chainId=43114 Køb COQ nu!

COQ INU (COQ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for COQ INU (COQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 42.84M $ 42.84M $ 42.84M Samlet udbud $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T Cirkulerende forsyning $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.84M $ 42.84M $ 42.84M Alle tiders Høj: $ 0.0000058 $ 0.0000058 $ 0.0000058 Alle tiders Lav: $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 Nuværende pris: $ 0.0000006171 $ 0.0000006171 $ 0.0000006171 Få mere at vide om COQ INU (COQ) pris

COQ INU (COQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for COQ INU (COQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COQ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COQ's tokenomics, kan du udforske COQ tokens live-pris!

Sådan køber du COQ Er du interesseret i at tilføje COQ INU (COQ) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe COQ, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber COQ på MEXC nu!

COQ INU (COQ) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for COQ hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk COQ prishistorikken nu!

COQ Prisprediktion Vil du vide, hvor COQ måske er på vej hen? Vores COQ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se COQ Tokens prisprediktion nu!

