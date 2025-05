COQ

Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life.

NavnCOQ

RangNo.520

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning69,420,000,000,000

Max Udbud69,420,000,000,000

Samlet Udbud69,420,000,000,000

Cirkulationshastighed1%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.000006466899448268,2024-03-09

Laveste pris0.000000000320111495,2023-12-07

Offentlig blockchainAVAX_CCHAIN

Sektor

Social Media

