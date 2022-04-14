mETHProtocol (COOK) Tokenomics Få vigtig indsigt i mETHProtocol (COOK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

mETHProtocol (COOK) Information Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Officiel hjemmeside: https://www.mantle.xyz/meth Hvidbog: https://docs.mantle.xyz/meth Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9F0C013016E8656bC256f948CD4B79ab25c7b94D Køb COOK nu!

mETHProtocol (COOK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for mETHProtocol (COOK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 74.39M $ 74.39M $ 74.39M Alle tiders Høj: $ 0.0472 $ 0.0472 $ 0.0472 Alle tiders Lav: $ 0.006439552372920454 $ 0.006439552372920454 $ 0.006439552372920454 Nuværende pris: $ 0.014877 $ 0.014877 $ 0.014877 Få mere at vide om mETHProtocol (COOK) pris

mETHProtocol (COOK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for mETHProtocol (COOK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COOK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COOK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COOK's tokenomics, kan du udforske COOK tokens live-pris!

mETHProtocol (COOK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for COOK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk COOK prishistorikken nu!

