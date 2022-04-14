BRC20.COM (COM) Tokenomics Få vigtig indsigt i BRC20.COM (COM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BRC20.COM (COM) Information BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin. Officiel hjemmeside: https://brc20.com/ Hvidbog: https://brc20.com/wiki/com-project-overview Block Explorer: https://ordinalswallet.com/inscription/5b097c9ea9ba59dfa2ce549729a6b896519c3b7a06be942a577b5838bfc05174i0 Køb COM nu!

BRC20.COM (COM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BRC20.COM (COM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 7.2 $ 7.2 $ 7.2 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.022242 $ 0.022242 $ 0.022242 Få mere at vide om BRC20.COM (COM) pris

BRC20.COM (COM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BRC20.COM (COM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COM's tokenomics, kan du udforske COM tokens live-pris!

