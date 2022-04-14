Colony (CLY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Colony (CLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Colony (CLY) Information Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY. Officiel hjemmeside: https://www.colonylab.io/ Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0xec3492a2508ddf4fdc0cd76f31f340b30d1793e6 Køb CLY nu!

Colony (CLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Colony (CLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.92M $ 5.92M $ 5.92M Samlet udbud $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Cirkulerende forsyning $ 112.69M $ 112.69M $ 112.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.88M $ 7.88M $ 7.88M Alle tiders Høj: $ 5 $ 5 $ 5 Alle tiders Lav: $ 0.0334724828286524 $ 0.0334724828286524 $ 0.0334724828286524 Nuværende pris: $ 0.05253 $ 0.05253 $ 0.05253 Få mere at vide om Colony (CLY) pris

Colony (CLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Colony (CLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLY's tokenomics, kan du udforske CLY tokens live-pris!

