Sanctum is a blockchain platform designed to revolutionize the trading and utilization of Liquid Staking Tokens (LSTs) on Solana, providing a marketplace for zero-slippage transactions and enhanced liquidity options. Its native token, CLOUD, facilitates reduced transaction fees, staking rewards, and access to premium features, aiming to enhance the liquidity and yield opportunities for LST traders and investors. Officiel hjemmeside: https://www.sanctum.so/ Hvidbog: https://learn.sanctum.so/docs Block Explorer: https://solscan.io/token/CLoUDKc4Ane7HeQcPpE3YHnznRxhMimJ4MyaUqyHFzAu

Cloud (CLOUD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cloud (CLOUD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 87.34M $ 87.34M $ 87.34M Alle tiders Høj: $ 0.6457 $ 0.6457 $ 0.6457 Alle tiders Lav: $ 0.0642743829016567 $ 0.0642743829016567 $ 0.0642743829016567 Nuværende pris: $ 0.08734 $ 0.08734 $ 0.08734 Få mere at vide om Cloud (CLOUD) pris

Cloud (CLOUD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cloud (CLOUD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLOUD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLOUD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLOUD's tokenomics, kan du udforske CLOUD tokens live-pris!

Cloud (CLOUD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CLOUD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CLOUD prishistorikken nu!

CLOUD Prisprediktion Vil du vide, hvor CLOUD måske er på vej hen? Vores CLOUD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CLOUD Tokens prisprediktion nu!

