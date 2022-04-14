Calgo (CLGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Calgo (CLGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Calgo (CLGO) Information The Calgo token is designed to synergize with the Calgo App, which brings premium hedge fund and trading firm strategies to everyday retail investors in the crypto space. As an alternative to yield farming, the app offers a custodial platform that generates profits by exploiting unique inefficiencies inherent in the crypto market. Officiel hjemmeside: https://www.calgo.io/ Hvidbog: https://github.com/cryptocalgo/calgo-whitepaper/blob/main/Calgo_whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xca67106449c18eb6b45d2a725ef9c199016c43dc Køb CLGO nu!

Calgo (CLGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Calgo (CLGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.2851 $ 0.2851 $ 0.2851 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.01381 $ 0.01381 $ 0.01381 Få mere at vide om Calgo (CLGO) pris

Calgo (CLGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Calgo (CLGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLGO's tokenomics, kan du udforske CLGO tokens live-pris!

Calgo (CLGO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CLGO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CLGO prishistorikken nu!

CLGO Prisprediktion Vil du vide, hvor CLGO måske er på vej hen? Vores CLGO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CLGO Tokens prisprediktion nu!

