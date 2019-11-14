Nervos Network (CKB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nervos Network (CKB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nervos Network (CKB) Information The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte. Officiel hjemmeside: http://nervos.org/ Hvidbog: https://github.com/nervosnetwork/rfcs/blob/master/rfcs/0002-ckb/0002-ckb.md Block Explorer: https://explorer.nervos.org/ Køb CKB nu!

Nervos Network (CKB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nervos Network (CKB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 245.54M $ 245.54M $ 245.54M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 47.06B $ 47.06B $ 47.06B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.05398 $ 0.05398 $ 0.05398 Alle tiders Lav: $ 0.002083401220247072 $ 0.002083401220247072 $ 0.002083401220247072 Nuværende pris: $ 0.005217 $ 0.005217 $ 0.005217 Få mere at vide om Nervos Network (CKB) pris

Nervos Network (CKB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nervos Network (CKB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CKB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CKB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CKB's tokenomics, kan du udforske CKB tokens live-pris!

Sådan køber du CKB Er du interesseret i at tilføje Nervos Network (CKB) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CKB, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CKB på MEXC nu!

Nervos Network (CKB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CKB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CKB prishistorikken nu!

CKB Prisprediktion Vil du vide, hvor CKB måske er på vej hen? Vores CKB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CKB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!