Manchester City Fan (CITY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Manchester City Fan (CITY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Manchester City Fan (CITY) Information $CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token. Officiel hjemmeside: https://www.socios.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0x6401b29f40a02578ae44241560625232a01b3f79 Køb CITY nu!

Manchester City Fan (CITY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Manchester City Fan (CITY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.72M $ 11.72M $ 11.72M Samlet udbud $ 19.74M $ 19.74M $ 19.74M Cirkulerende forsyning $ 10.44M $ 10.44M $ 10.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.15M $ 22.15M $ 22.15M Alle tiders Høj: $ 7.813 $ 7.813 $ 7.813 Alle tiders Lav: $ 0.8026910991831949 $ 0.8026910991831949 $ 0.8026910991831949 Nuværende pris: $ 1.1223 $ 1.1223 $ 1.1223 Få mere at vide om Manchester City Fan (CITY) pris

Manchester City Fan (CITY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Manchester City Fan (CITY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CITY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CITY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CITY's tokenomics, kan du udforske CITY tokens live-pris!

Sådan køber du CITY Er du interesseret i at tilføje Manchester City Fan (CITY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CITY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CITY på MEXC nu!

Manchester City Fan (CITY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CITY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CITY prishistorikken nu!

CITY Prisprediktion Vil du vide, hvor CITY måske er på vej hen? Vores CITY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CITY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!