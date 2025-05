CITY

$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.

NavnCITY

RangNo.1100

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)29.62%

Cirkulationsforsyning9,051,223

Max Udbud19,740,000

Samlet Udbud19,740,000

Cirkulationshastighed0.4585%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj36.89926205,2021-08-27

Laveste pris0.9034662010116136,2025-04-07

Offentlig blockchainCHZ

