Cellframe (CELL) Information Cellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption. Officiel hjemmeside: https://cellframe.net/ Hvidbog: https://cellframe.net/files/CllfrmWPbeta%20(1).pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x26c8afbbfe1ebaca03c2bb082e69d0476bffe099 Køb CELL nu!

Cellframe (CELL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cellframe (CELL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.10M $ 9.10M $ 9.10M Samlet udbud $ 30.30M $ 30.30M $ 30.30M Cirkulerende forsyning $ 28.60M $ 28.60M $ 28.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.64M $ 9.64M $ 9.64M Alle tiders Høj: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 Alle tiders Lav: $ 0.12761940186248863 $ 0.12761940186248863 $ 0.12761940186248863 Nuværende pris: $ 0.3182 $ 0.3182 $ 0.3182 Få mere at vide om Cellframe (CELL) pris

Cellframe (CELL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cellframe (CELL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CELL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CELL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CELL's tokenomics, kan du udforske CELL tokens live-pris!

Sådan køber du CELL Er du interesseret i at tilføje Cellframe (CELL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CELL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CELL på MEXC nu!

Cellframe (CELL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CELL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CELL prishistorikken nu!

CELL Prisprediktion Vil du vide, hvor CELL måske er på vej hen? Vores CELL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CELL Tokens prisprediktion nu!

