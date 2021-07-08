Cobak Token (CBK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cobak Token (CBK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cobak Token (CBK) Information Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly. Officiel hjemmeside: https://cobak.co.kr/ Hvidbog: https://storage.cobak.co/custom_upload/1599808473023280_729b6827ea.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD85a6Ae55a7f33B0ee113C234d2EE308EdeAF7fD Køb CBK nu!

Cobak Token (CBK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cobak Token (CBK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 57.34M $ 57.34M $ 57.34M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 95.94M $ 95.94M $ 95.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 59.77M $ 59.77M $ 59.77M Alle tiders Høj: $ 6.872 $ 6.872 $ 6.872 Alle tiders Lav: $ 0.3886256781622459 $ 0.3886256781622459 $ 0.3886256781622459 Nuværende pris: $ 0.5977 $ 0.5977 $ 0.5977 Få mere at vide om Cobak Token (CBK) pris

Cobak Token (CBK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cobak Token (CBK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CBK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CBK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CBK's tokenomics, kan du udforske CBK tokens live-pris!

