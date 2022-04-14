A Hunters Dream (CAW) Tokenomics Få vigtig indsigt i A Hunters Dream (CAW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

A Hunters Dream (CAW) Information A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development. Officiel hjemmeside: https://caw.is/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf3b9569F82B18aEf890De263B84189bd33EBe452 Køb CAW nu!

A Hunters Dream (CAW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for A Hunters Dream (CAW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.000000186 $ 0.000000186 $ 0.000000186 Alle tiders Lav: $ 0.000000029914424298 $ 0.000000029914424298 $ 0.000000029914424298 Nuværende pris: $ 0.000000068116 $ 0.000000068116 $ 0.000000068116 Få mere at vide om A Hunters Dream (CAW) pris

A Hunters Dream (CAW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for A Hunters Dream (CAW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CAW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CAW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CAW's tokenomics, kan du udforske CAW tokens live-pris!

Sådan køber du CAW Er du interesseret i at tilføje A Hunters Dream (CAW) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CAW, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CAW på MEXC nu!

A Hunters Dream (CAW) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CAW hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CAW prishistorikken nu!

CAW Prisprediktion Vil du vide, hvor CAW måske er på vej hen? Vores CAW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CAW Tokens prisprediktion nu!

