Catizen (CATI) Information Catizen is a unique, cat-themed social entertainment ecosystem on Telegram that combines fun interactions with the power of TON and Mantle. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies access to Web3 but also makes mobile payments seamless, transforming the way users interact in the decentralized world. Moreover, Catizen adopts a "PLAY-TO-AIRDROP" model, rewarding players with tokens, which is an innovation in Web3 gameplay. Officiel hjemmeside: https://catizen.ai/ Hvidbog: https://docs.catizen.ai/ Block Explorer: https://tonviewer.com/EQD-cvR0Nz6XAyRBvbhz-abTrRC6sI5tvHvvpeQraV9UAAD7

Catizen (CATI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Catizen (CATI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.09M $ 28.09M $ 28.09M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 325.79M $ 325.79M $ 325.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 86.23M $ 86.23M $ 86.23M Alle tiders Høj: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Alle tiders Lav: $ 0.06848760725608903 $ 0.06848760725608903 $ 0.06848760725608903 Nuværende pris: $ 0.08623 $ 0.08623 $ 0.08623 Få mere at vide om Catizen (CATI) pris

Catizen (CATI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Catizen (CATI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CATI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CATI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CATI's tokenomics, kan du udforske CATI tokens live-pris!

Catizen (CATI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CATI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CATI prishistorikken nu!

CATI Prisprediktion Vil du vide, hvor CATI måske er på vej hen? Vores CATI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CATI Tokens prisprediktion nu!

