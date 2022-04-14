CANTO (CANTO) Tokenomics Få vigtig indsigt i CANTO (CANTO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CANTO (CANTO) Information The first iteration of Canto is a permissionless general-purpose blockchain running the Ethereum Virtual Machine (EVM). It was built to deliver on the promise of DeFi – that through a post-traditional financial movement, new systems will be made accessible, transparent, decentralized, and free. Officiel hjemmeside: https://canto.io Block Explorer: https://www.oklink.com/canto Køb CANTO nu!

CANTO (CANTO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CANTO (CANTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.8245 $ 0.8245 $ 0.8245 Alle tiders Lav: $ 0.005957334725411434 $ 0.005957334725411434 $ 0.005957334725411434 Nuværende pris: $ 0.006138 $ 0.006138 $ 0.006138 Få mere at vide om CANTO (CANTO) pris

CANTO (CANTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CANTO (CANTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CANTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CANTO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CANTO's tokenomics, kan du udforske CANTO tokens live-pris!

CANTO (CANTO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CANTO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CANTO prishistorikken nu!

CANTO Prisprediktion Vil du vide, hvor CANTO måske er på vej hen? Vores CANTO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CANTO Tokens prisprediktion nu!

