Camp Network (CAMP) Tokenomics

Camp Network (CAMP) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Camp Network (CAMP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:46:32 (UTC+8)
USD

Camp Network (CAMP) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Camp Network (CAMP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 93.97M
$ 93.97M$ 93.97M
Alle tiders Høj:
$ 0.31424
$ 0.31424$ 0.31424
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.009397
$ 0.009397$ 0.009397

Camp Network (CAMP) Information

Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.

Officiel hjemmeside:
https://www.campnetwork.xyz/
Hvidbog:
https://www.notion.so/campaignlabs/Camp-Network-The-Autonomous-IP-Layer-175f70f473288027a692da8ed70ede7c
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x84EAac1B2dc3f84D92Ff84c3ec205B1FA74671fC

Camp Network (CAMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Camp Network (CAMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CAMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CAMP tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CAMP's tokenomics, kan du udforske CAMP tokens live-pris!

Sådan køber du CAMP

Er du interesseret i at tilføje Camp Network (CAMP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CAMP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Camp Network (CAMP) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for CAMP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

CAMP Prisprediktion

Vil du vide, hvor CAMP måske er på vej hen? Vores CAMP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken