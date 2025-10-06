UdvekslingDEX+
Den direkte Camp Network pris i dag er 0.01217 USD. Følg med i realtid CAMP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CAMP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Camp Network-kurs(CAMP)

1 CAMP til USD direkte pris:

$0.01218
$0.01218$0.01218
-0.81%1D
USD
Camp Network (CAMP) Live prisdiagram
Camp Network (CAMP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01134
$ 0.01134$ 0.01134
24H lav
$ 0.01289
$ 0.01289$ 0.01289
24H høj

$ 0.01134
$ 0.01134$ 0.01134

$ 0.01289
$ 0.01289$ 0.01289

--
----

--
----

-0.41%

-0.80%

-19.83%

-19.83%

Camp Network (CAMP) realtidsprisen er $ 0.01217. I løbet af de sidste 24 timer har CAMP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01134 og et højdepunkt på $ 0.01289, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CAMPs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, CAMP har ændret sig med -0.41% i løbet af den sidste time, -0.80% i løbet af 24 timer og -19.83% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Camp Network (CAMP) Markedsinformation

--
----

$ 176.24K
$ 176.24K$ 176.24K

$ 121.70M
$ 121.70M$ 121.70M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Den nuværende markedsværdi på Camp Network er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 176.24K. Det cirkulerende forsyning af CAMP er --, med et samlet udbud på 10000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 121.70M.

Camp Network (CAMP) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Camp Network i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0000995-0.80%
30 dage$ -0.0189-60.84%
60 dage$ -0.05856-82.80%
90 dage$ +0.00217+21.70%
Camp Network Prisændring i dag

I dag CAMP blev der registreret en ændring på $ -0.0000995 (-0.80%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Camp Network 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0189 (-60.84%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Camp Network 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage CAMP sås en ændring af $ -0.05856 (-82.80%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Camp Network 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.00217 (+21.70%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Camp Network (CAMP)?

Tjek Camp NetworkPrishistorik-siden nu.

Hvad er Camp Network (CAMP)

Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.

Camp Network er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineCamp Networkinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekCAMPtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Camp Network på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Camp Network købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Camp Network Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Camp Network (CAMP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Camp Network (CAMP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Camp Network.

Tjek Camp Network prisprediktion nu!

Camp Network (CAMP) Tokenomics

At forstå tokenomics for Camp Network (CAMP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CAMP Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Camp Network (CAMP)

Leder du efter, hvordan du køber Camp Network? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Camp Network på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

CAMP til lokale valutaer

Camp Network Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Camp Network, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Camp Network hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Camp Network

Hvor meget er Camp Network (CAMP) værd i dag?
Den direkte CAMP pris i USD er 0.01217 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CAMP til USD pris?
Den aktuelle pris på CAMPtil USD er $ 0.01217. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Camp Network?
Markedsværdien for CAMP er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CAMP?
Den cirkulerende forsyning af CAMP er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CAMP?
CAMP opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CAMP?
CAMP så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for CAMP?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CAMP er $ 176.24K USD.
Bliver CAMP højere i år?
CAMP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CAMP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

