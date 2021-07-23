Coin98 (C98) Tokenomics Få vigtig indsigt i Coin98 (C98), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Coin98 (C98) Information Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future. Officiel hjemmeside: https://www.coin98.com/ Hvidbog: https://docs.coin98.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/C98A4nkJXhpVZNAZdHUA95RpTF3T4whtQubL3YobiUX9 Køb C98 nu!

Coin98 (C98) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Coin98 (C98), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 52.76M $ 52.76M $ 52.76M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 6.4344 $ 6.4344 $ 6.4344 Alle tiders Lav: $ 0.034640843683070306 $ 0.034640843683070306 $ 0.034640843683070306 Nuværende pris: $ 0.05276 $ 0.05276 $ 0.05276 Få mere at vide om Coin98 (C98) pris

Coin98 (C98) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Coin98 (C98) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal C98 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange C98 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår C98's tokenomics, kan du udforske C98 tokens live-pris!

Sådan køber du C98 Er du interesseret i at tilføje Coin98 (C98) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe C98, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber C98 på MEXC nu!

Coin98 (C98) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for C98 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk C98 prishistorikken nu!

C98 Prisprediktion Vil du vide, hvor C98 måske er på vej hen? Vores C98 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se C98 Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!