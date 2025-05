C98

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

NavnC98

RangNo.504

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)1.71%

Cirkulationsforsyning966,944,170

Max Udbud0

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato2021-07-23 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj6.41624891,2021-08-25

Laveste pris0.045030844142757674,2025-04-07

Offentlig blockchainBSC

