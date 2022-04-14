Bazaars (BZR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bazaars (BZR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bazaars (BZR) Information Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy. Officiel hjemmeside: https://bazaars.io/ Hvidbog: https://github.com/BazaarsBZR/Whitepaper/blob/main/Bazaars.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8d96b4ab6c741a4c8679ae323a100d74f085ba8f Køb BZR nu!

Bazaars (BZR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bazaars (BZR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 555.56M $ 555.56M $ 555.56M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 30.44B $ 30.44B $ 30.44B Alle tiders Høj: $ 59.437 $ 59.437 $ 59.437 Alle tiders Lav: $ 0.4699371577628876 $ 0.4699371577628876 $ 0.4699371577628876 Nuværende pris: $ 54.786 $ 54.786 $ 54.786 Få mere at vide om Bazaars (BZR) pris

Bazaars (BZR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bazaars (BZR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BZR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BZR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BZR's tokenomics, kan du udforske BZR tokens live-pris!

Bazaars (BZR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BZR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BZR prishistorikken nu!

BZR Prisprediktion Vil du vide, hvor BZR måske er på vej hen? Vores BZR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BZR Tokens prisprediktion nu!

