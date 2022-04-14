Bitcoin 2.0 (BTC2) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bitcoin 2.0 (BTC2), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bitcoin 2.0 (BTC2) Information BTC 2.0 token on the Ethereum chain represents a novel approach to combining the value and familiarity of Bitcoin with the versatility and functionality of the Ethereum ecosystem. This token aims to bridge the gap between the two leading cryptocurrencies, offering users the benefits of both worlds. Officiel hjemmeside: https://www.btc2.wtf/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x3feb4fea5132695542f8ede5076ac43296d17c6d Køb BTC2 nu!

Bitcoin 2.0 (BTC2) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bitcoin 2.0 (BTC2), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 910.77K $ 910.77K $ 910.77K Alle tiders Høj: $ 0.89939 $ 0.89939 $ 0.89939 Alle tiders Lav: $ 0.001932264593413596 $ 0.001932264593413596 $ 0.001932264593413596 Nuværende pris: $ 0.04337 $ 0.04337 $ 0.04337 Få mere at vide om Bitcoin 2.0 (BTC2) pris

Bitcoin 2.0 (BTC2) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bitcoin 2.0 (BTC2) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BTC2 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BTC2 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BTC2's tokenomics, kan du udforske BTC2 tokens live-pris!

Bitcoin 2.0 (BTC2) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BTC2 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

BTC2 Prisprediktion Vil du vide, hvor BTC2 måske er på vej hen? Vores BTC2 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

