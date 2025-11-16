Ibiza Final Boss (BOSS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Ibiza Final Boss (BOSS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:21:36 (UTC+8)
Ibiza Final Boss (BOSS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ibiza Final Boss (BOSS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 177.51K
Samlet udbud
$ 930.35M
Cirkulerende forsyning
$ 930.35M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 177.52K
Alle tiders Høj:
$ 0.04801
Alle tiders Lav:
$ 0.000170877417044728
Nuværende pris:
$ 0.0001908
Ibiza Final Boss (BOSS) Information

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Officiel hjemmeside:
https://ibizafinalboss.vip/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/GUy9Tu8YtvvHoL3DcXLJxXvEN8PqEus6mWQUEchcbonk

Ibiza Final Boss (BOSS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Ibiza Final Boss (BOSS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BOSS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BOSS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BOSS's tokenomics, kan du udforske BOSS tokens live-pris!

Sådan køber du BOSS

Er du interesseret i at tilføje Ibiza Final Boss (BOSS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BOSS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Ibiza Final Boss (BOSS) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for BOSS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

BOSS Prisprediktion

Vil du vide, hvor BOSS måske er på vej hen? Vores BOSS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

mc_how_why_title
