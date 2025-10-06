UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Ibiza Final Boss pris i dag er 0.0003599 USD. Følg med i realtid BOSS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BOSS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Ibiza Final Boss pris i dag er 0.0003599 USD. Følg med i realtid BOSS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BOSS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BOSS

BOSS Prisinfo

Hvad er BOSS

BOSS Officiel hjemmeside

BOSS Tokenomics

BOSS Prisprognose

BOSS Historik

BOSS Købsguide

BOSS-til-fiat-valutaomregner

BOSS Spot

BOSS USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Ibiza Final Boss Logo

Ibiza Final Boss-kurs(BOSS)

1 BOSS til USD direkte pris:

$0.0003599
$0.0003599$0.0003599
-15.91%1D
USD
Ibiza Final Boss (BOSS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:02:31 (UTC+8)

Ibiza Final Boss (BOSS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0002707
$ 0.0002707$ 0.0002707
24H lav
$ 0.0004288
$ 0.0004288$ 0.0004288
24H høj

$ 0.0002707
$ 0.0002707$ 0.0002707

$ 0.0004288
$ 0.0004288$ 0.0004288

$ 0.04818861394228114
$ 0.04818861394228114$ 0.04818861394228114

$ 0.000170877417044728
$ 0.000170877417044728$ 0.000170877417044728

+5.41%

-15.90%

-10.83%

-10.83%

Ibiza Final Boss (BOSS) realtidsprisen er $ 0.0003599. I løbet af de sidste 24 timer har BOSS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0002707 og et højdepunkt på $ 0.0004288, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BOSSs højeste pris nogensinde er $ 0.04818861394228114, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000170877417044728.

Når det gælder kortsigtet performance, BOSS har ændret sig med +5.41% i løbet af den sidste time, -15.90% i løbet af 24 timer og -10.83% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ibiza Final Boss (BOSS) Markedsinformation

No.2644

$ 334.83K
$ 334.83K$ 334.83K

$ 57.94K
$ 57.94K$ 57.94K

$ 334.84K
$ 334.84K$ 334.84K

930.35M
930.35M 930.35M

930,382,708.578407
930,382,708.578407 930,382,708.578407

930,351,069.879862
930,351,069.879862 930,351,069.879862

99.99%

SOL

Den nuværende markedsværdi på Ibiza Final Boss er $ 334.83K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 57.94K. Det cirkulerende forsyning af BOSS er 930.35M, med et samlet udbud på 930351069.879862. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 334.84K.

Ibiza Final Boss (BOSS) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Ibiza Final Boss i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000068094-15.90%
30 dage$ -0.0011141-75.59%
60 dage$ -0.0037331-91.21%
90 dage$ -0.0046401-92.81%
Ibiza Final Boss Prisændring i dag

I dag BOSS blev der registreret en ændring på $ -0.000068094 (-15.90%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Ibiza Final Boss 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0011141 (-75.59%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Ibiza Final Boss 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage BOSS sås en ændring af $ -0.0037331 (-91.21%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Ibiza Final Boss 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.0046401 (-92.81%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Ibiza Final Boss (BOSS)?

Tjek Ibiza Final BossPrishistorik-siden nu.

Hvad er Ibiza Final Boss (BOSS)

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Ibiza Final Boss er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineIbiza Final Bossinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekBOSStilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Ibiza Final Boss på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Ibiza Final Boss købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Ibiza Final Boss Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Ibiza Final Boss (BOSS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Ibiza Final Boss (BOSS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Ibiza Final Boss.

Tjek Ibiza Final Boss prisprediktion nu!

Ibiza Final Boss (BOSS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Ibiza Final Boss (BOSS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BOSS Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Ibiza Final Boss (BOSS)

Leder du efter, hvordan du køber Ibiza Final Boss? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Ibiza Final Boss på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

BOSS til lokale valutaer

1 Ibiza Final Boss(BOSS) til VND
9.4707685
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til AUD
A$0.000547048
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til GBP
0.000273524
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til EUR
0.000309514
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til USD
$0.0003599
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til MYR
RM0.001507981
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til TRY
0.015126597
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til JPY
¥0.0550647
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til ARS
ARS$0.516355728
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til RUB
0.028932361
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til INR
0.031948323
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til IDR
Rp5.998330934
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til PHP
0.021122531
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til EGP
￡E.0.016998077
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til BRL
R$0.001932663
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til CAD
C$0.00050386
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til BDT
0.044022968
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til NGN
0.520084292
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til COP
$1.384229385
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til ZAR
R.0.006251463
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til UAH
0.015097805
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til TZS
T.Sh.0.882107702
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til VES
Bs0.0795379
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til CLP
$0.3390258
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til PKR
Rs0.10163576
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til KZT
0.190020002
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til THB
฿0.011595978
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til TWD
NT$0.011081321
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til AED
د.إ0.001320833
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til CHF
Fr0.00028792
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til HKD
HK$0.002796423
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til AMD
֏0.137258662
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til MAD
.د.م0.003321877
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til MXN
$0.006679744
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til SAR
ريال0.001349625
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til ETB
Br0.055291437
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til KES
KSh0.046369516
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til JOD
د.أ0.0002551691
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til PLN
0.001324432
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til RON
лв0.001587159
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til SEK
kr0.003411852
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til BGN
лв0.000608231
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til HUF
Ft0.121095553
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til CZK
0.007590291
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til KWD
د.ك0.0001097695
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til ILS
0.001169675
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til BOB
Bs0.002486909
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til AZN
0.00061183
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til TJS
SM0.003303882
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til GEL
0.000975329
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til AOA
Kz0.329880741
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til BHD
.د.ب0.0001349625
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til BMD
$0.0003599
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til DKK
kr0.002328553
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til HNL
L0.009436578
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til MUR
0.016461826
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til NAD
$0.006222671
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til NOK
kr0.003642188
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til NZD
$0.000626226
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til PAB
B/.0.0003599
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til PGK
K0.00151158
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til QAR
ر.ق0.001306437
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til RSD
дин.0.036558642
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til UZS
soʻm4.284523124
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til ALL
L0.030048051
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til ANG
ƒ0.000644221
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til AWG
ƒ0.000644221
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til BBD
$0.0007198
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til BAM
KM0.000604632
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til BIF
Fr1.0519877
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til BND
$0.000464271
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til BSD
$0.0003599
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til JMD
$0.057601995
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til KHR
1.4396
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til KMF
Fr0.1533174
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til LAK
7.823912887
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til LKR
රු0.109258442
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til MDL
L0.006107503
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til MGA
Ar1.61389957
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til MOP
P0.002882799
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til MVR
0.00550647
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til MWK
MK0.62266299
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til MZN
MT0.02299761
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til NPR
रु0.050904256
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til PYG
2.5524108
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til RWF
Fr0.5229347
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til SBD
$0.002961977
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til SCR
0.004916234
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til SRD
$0.01385615
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til SVC
$0.003149125
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til SZL
L0.006222671
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til TMT
m0.00125965
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til TND
د.ت0.0010595456
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til TTD
$0.002436523
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til UGX
Sh1.2495728
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til XAF
Fr0.2033435
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til XCD
$0.00097173
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til XOF
Fr0.2033435
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til XPF
Fr0.0367098
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til BWP
P0.004819061
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til BZD
$0.000723399
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til CVE
$0.034208495
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til DJF
Fr0.0637023
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til DOP
$0.023055194
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til DZD
د.ج0.046776203
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til FJD
$0.000813374
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til GNF
Fr3.102338
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til GTQ
Q0.002749636
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til GYD
$0.075370258
1 Ibiza Final Boss(BOSS) til ISK
kr0.0446276

Ibiza Final Boss Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Ibiza Final Boss, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Ibiza Final Boss hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Ibiza Final Boss

Hvor meget er Ibiza Final Boss (BOSS) værd i dag?
Den direkte BOSS pris i USD er 0.0003599 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BOSS til USD pris?
Den aktuelle pris på BOSStil USD er $ 0.0003599. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Ibiza Final Boss?
Markedsværdien for BOSS er $ 334.83K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BOSS?
Den cirkulerende forsyning af BOSS er 930.35M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BOSS?
BOSS opnåede en ATH-pris på 0.04818861394228114 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BOSS?
BOSS så en ATL-pris på 0.000170877417044728 USD.
Hvad er handelsvolumen for BOSS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BOSS er $ 57.94K USD.
Bliver BOSS højere i år?
BOSS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BOSS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:02:31 (UTC+8)

Ibiza Final Boss (BOSS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

BOSS-til-USD Lommeregner

Beløb

BOSS
BOSS
USD
USD

1 BOSS = 0.0003599 USD

Handel BOSS

BOSS/USDT
$0.0003599
$0.0003599$0.0003599
-15.87%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,410.12
$110,410.12$110,410.12

+0.11%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,882.44
$3,882.44$3,882.44

-0.33%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03158
$0.03158$0.03158

+5.09%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.48
$186.48$186.48

+0.03%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,410.12
$110,410.12$110,410.12

+0.11%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,882.44
$3,882.44$3,882.44

-0.33%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.48
$186.48$186.48

+0.03%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.13
$73.13$73.13

+3.13%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5096
$2.5096$2.5096

+0.34%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07077
$0.07077$0.07077

+41.54%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000015
$0.000000000000000000000015$0.000000000000000000000015

+200.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000481
$0.000481$0.000481

+181.28%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000006281
$0.0000000000006281$0.0000000000006281

+108.32%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004666
$0.00004666$0.00004666

+58.59%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0031446
$0.0031446$0.0031446

+54.16%