Bombie (BOMB) Information Bombie is the top-paying mini-game on Telegram & TON and LINE & Kaia ecosystems, featuring a "Shooting to Earn" mode where players battle zombies to earn $BOMB tokens. It is the first dual-platform game on Telegram and LINE, with a fair-launch tokenomics model. Officiel hjemmeside: https://bombie.xyz/ Hvidbog: https://bombie.xyz/#/whitepaper Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQAQZEf6A-BfN8wYVnjdyPWpCXwkTSjhfF5ZWP7AjReM4eEI Køb BOMB nu!

Bombie (BOMB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bombie (BOMB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.22M $ 4.22M $ 4.22M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.69M $ 4.69M $ 4.69M Alle tiders Høj: $ 0.00489 $ 0.00489 $ 0.00489 Alle tiders Lav: $ 0.000372486781475921 $ 0.000372486781475921 $ 0.000372486781475921 Nuværende pris: $ 0.0004688 $ 0.0004688 $ 0.0004688 Få mere at vide om Bombie (BOMB) pris

Bombie (BOMB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bombie (BOMB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOMB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOMB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOMB's tokenomics, kan du udforske BOMB tokens live-pris!

Bombie (BOMB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BOMB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BOMB prishistorikken nu!

BOMB Prisprediktion Vil du vide, hvor BOMB måske er på vej hen? Vores BOMB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BOMB Tokens prisprediktion nu!

