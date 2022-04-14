Binary Token (BNRY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Binary Token (BNRY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Binary Token (BNRY) Information The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.thebinaryholdings.com/ Hvidbog: https://docs.thebinaryholdings.com/ Block Explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0xb5090d514bcaca7dafb7e52763658844121f346d Køb BNRY nu!

Binary Token (BNRY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Binary Token (BNRY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.2802 $ 0.2802 $ 0.2802 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0103 $ 0.0103 $ 0.0103 Få mere at vide om Binary Token (BNRY) pris

Binary Token (BNRY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Binary Token (BNRY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BNRY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BNRY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BNRY's tokenomics, kan du udforske BNRY tokens live-pris!

Sådan køber du BNRY Er du interesseret i at tilføje Binary Token (BNRY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BNRY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BNRY på MEXC nu!

Binary Token (BNRY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BNRY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BNRY prishistorikken nu!

BNRY Prisprediktion Vil du vide, hvor BNRY måske er på vej hen? Vores BNRY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BNRY Tokens prisprediktion nu!

