Brazil National Fan (BFT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Brazil National Fan (BFT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Brazil National Fan (BFT) Information The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences. Officiel hjemmeside: https://www.bitci.com/ Block Explorer: https://bitciexp.bitcichain.com/ Køb BFT nu!

Brazil National Fan (BFT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Brazil National Fan (BFT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 478.00K $ 478.00K $ 478.00K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Alle tiders Høj: $ 1.7586 $ 1.7586 $ 1.7586 Alle tiders Lav: $ 0.008904049261934482 $ 0.008904049261934482 $ 0.008904049261934482 Nuværende pris: $ 0.016613 $ 0.016613 $ 0.016613 Få mere at vide om Brazil National Fan (BFT) pris

Brazil National Fan (BFT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Brazil National Fan (BFT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BFT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BFT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BFT's tokenomics, kan du udforske BFT tokens live-pris!

Sådan køber du BFT Er du interesseret i at tilføje Brazil National Fan (BFT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BFT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BFT på MEXC nu!

Brazil National Fan (BFT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BFT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BFT prishistorikken nu!

BFT Prisprediktion Vil du vide, hvor BFT måske er på vej hen? Vores BFT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BFT Tokens prisprediktion nu!

