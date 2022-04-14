Beta Token (BETA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Beta Token (BETA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Beta Token (BETA) Information Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at any time is able to create a money market for any crypto asset. The protocol is live here. $BETA is Beta Finance’s native utility token and has the following current and planned functions of staking incentives, liquidity mining and governance. Officiel hjemmeside: https://betafinance.org/ Hvidbog: https://betafinance.gitbook.io/betafinance/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xbe1a001fe942f96eea22ba08783140b9dcc09d28 Køb BETA nu!

Beta Token (BETA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Beta Token (BETA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 134.05K $ 134.05K $ 134.05K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 141.10K $ 141.10K $ 141.10K Alle tiders Høj: $ 4.85273 $ 4.85273 $ 4.85273 Alle tiders Lav: $ 0.000134471146239798 $ 0.000134471146239798 $ 0.000134471146239798 Nuværende pris: $ 0.0001411 $ 0.0001411 $ 0.0001411 Få mere at vide om Beta Token (BETA) pris

Beta Token (BETA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Beta Token (BETA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BETA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BETA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BETA's tokenomics, kan du udforske BETA tokens live-pris!

