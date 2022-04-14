Beta Token (BETA) Tokenomics

Beta Token (BETA) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Beta Token (BETA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Beta Token (BETA) Information

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at any time is able to create a money market for any crypto asset. The protocol is live here. $BETA is Beta Finance’s native utility token and has the following current and planned functions of staking incentives, liquidity mining and governance.

Officiel hjemmeside:
https://betafinance.org/
Hvidbog:
https://betafinance.gitbook.io/betafinance/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xbe1a001fe942f96eea22ba08783140b9dcc09d28

Beta Token (BETA) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Beta Token (BETA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 134.05K
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 950.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 141.10K
Alle tiders Høj:
$ 4.85273
Alle tiders Lav:
$ 0.000134471146239798
Nuværende pris:
$ 0.0001411
Beta Token (BETA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Beta Token (BETA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BETA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BETA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BETA's tokenomics, kan du udforske BETA tokens live-pris!

Sådan køber du BETA

Er du interesseret i at tilføje Beta Token (BETA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BETA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Beta Token (BETA) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for BETA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

BETA Prisprediktion

Vil du vide, hvor BETA måske er på vej hen? Vores BETA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.