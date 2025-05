BEL

Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

NavnBEL

RangNo.764

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)6.88%

Cirkulationsforsyning80,000,000

Max Udbud0

Samlet Udbud100,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato2020-09-09 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til0.75 USDT

Alle tiders høj10.0337760204,2020-09-15

Laveste pris0.22109862639902686,2022-05-12

Offentlig blockchainETH

IndledningBella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.