Hyperliquid (HYPE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hyperliquid (HYPE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Hyperliquid (HYPE) Information Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance. Officiel hjemmeside: https://hyperliquid.xyz/ Hvidbog: https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs Block Explorer: https://app.hyperliquid.xyz/explorer/token/0x0d01dc56dcaaca66ad901c959b4011ec Køb HYPE nu!

Hyperliquid (HYPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hyperliquid (HYPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.26B $ 15.26B $ 15.26B Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 333.93M $ 333.93M $ 333.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 45.69B $ 45.69B $ 45.69B Alle tiders Høj: $ 80 $ 80 $ 80 Alle tiders Lav: $ 3.2002764730895623 $ 3.2002764730895623 $ 3.2002764730895623 Nuværende pris: $ 45.69 $ 45.69 $ 45.69 Få mere at vide om Hyperliquid (HYPE) pris

Hyperliquid (HYPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hyperliquid (HYPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HYPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HYPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HYPE's tokenomics, kan du udforske HYPE tokens live-pris!

Hyperliquid (HYPE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HYPE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HYPE prishistorikken nu!

HYPE Prisprediktion Vil du vide, hvor HYPE måske er på vej hen? Vores HYPE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HYPE Tokens prisprediktion nu!

