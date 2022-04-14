Beam (BEAMX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Beam (BEAMX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Beam (BEAMX) Information The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements. Officiel hjemmeside: https://www.onbeam.com/ Hvidbog: https://docs.onbeam.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x62D0A8458eD7719FDAF978fe5929C6D342B0bFcE Køb BEAMX nu!

Beam (BEAMX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Beam (BEAMX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 374.26M $ 374.26M $ 374.26M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 49.47B $ 49.47B $ 49.47B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0444 $ 0.0444 $ 0.0444 Alle tiders Lav: $ 0.003813809076023138 $ 0.003813809076023138 $ 0.003813809076023138 Nuværende pris: $ 0.007566 $ 0.007566 $ 0.007566 Få mere at vide om Beam (BEAMX) pris

Beam (BEAMX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Beam (BEAMX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BEAMX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BEAMX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BEAMX's tokenomics, kan du udforske BEAMX tokens live-pris!

Beam (BEAMX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BEAMX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BEAMX prishistorikken nu!

BEAMX Prisprediktion Vil du vide, hvor BEAMX måske er på vej hen? Vores BEAMX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BEAMX Tokens prisprediktion nu!

