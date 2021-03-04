Big Data Protocol (BDP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Big Data Protocol (BDP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Big Data Protocol (BDP) Information Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA. Officiel hjemmeside: https://bigdataprotocol.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf3dcbc6D72a4E1892f7917b7C43b74131Df8480e Køb BDP nu!

Big Data Protocol (BDP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Big Data Protocol (BDP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Samlet udbud $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Cirkulerende forsyning $ 52.86M $ 52.86M $ 52.86M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M Alle tiders Høj: $ 18.033 $ 18.033 $ 18.033 Alle tiders Lav: $ 0.01474429158777362 $ 0.01474429158777362 $ 0.01474429158777362 Nuværende pris: $ 0.03236 $ 0.03236 $ 0.03236 Få mere at vide om Big Data Protocol (BDP) pris

Big Data Protocol (BDP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Big Data Protocol (BDP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BDP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BDP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BDP's tokenomics, kan du udforske BDP tokens live-pris!

Big Data Protocol (BDP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BDP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BDP prishistorikken nu!

BDP Prisprediktion Vil du vide, hvor BDP måske er på vej hen? Vores BDP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BDP Tokens prisprediktion nu!

